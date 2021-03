Concorso “Poster per la pace”: nel Distretto 108 Ya trionfa il Lions Club Gioia Tauro-Piana in sinergia con l'Istituto Comprensivo Pentimalli

un poster per la paceDa oltre trentadue anni i Lions di tutto il mondo dedicano particolare attenzione alla sensibilizzazione dei giovani alla tematica della pace fra i popoli, nella consapevolezza che questo abbia grande importanza per la costruzione di una società nuova, più incisiva ed attenta ai bisogni delle persone.

Per questo è nato il concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, che ogni anno coinvolge oltre cinquecentomila ragazzi dei cinque continenti, pronti a mettersi in gioco per far conoscere il loro pensiero al riguardo, esprimendosi con la creatività propria di ognuno attraverso un’interpretazione artistica diversificata nella tecnica espressiva, rivolta all’unico obiettivo, quello della pace. Ogni anno si scoprono idee, messaggi e concetti sorprendenti che dimostrano la volontà dei ragazzi di stare insieme superando ogni barriera. Sofia ha vinto il primo premio nel distretto 108 Ya (comprendente la Campania, la Basilicata e la Calabria).

In questa attività è fondamentale il coinvolgimento dell’Istituzione scolastica, gli studenti sono, infatti, i principali protagonisti di questo percorso. L’IC Pentimalli guidato dalla Dirigente Luisa Antonella Ottana’ è particolarmente sensibile ad attività di spessore umano e culturale. Così alcuni studenti, coordinati e seguiti dalla prof.ssa Teresa Pulitano’ docente di Arte, si sono messi in gioco: la creatività e le giovani idee a servizio della pace. Sofia Serafino della classe III D si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento. La premiazione è avvenuta online, nel rispetto della normativa vigente in materia di Covid, e ha rappresentato un momento emozionante come ha spiegato la studentessa:

“Sono molto onorata di aver vinto il concorso “Il poster per la pace”.È un premio che dedico a tutta la scuola Pentimalli, alla Dirigente Luisa Ottanà e in particolare alla mia professoressa Teresa Pulitanó che mi ha sostenuta e appoggiata in questo lavoro. AL contempo mi auguro che il mio disegno possa essere di buon auspicio affinché regni la pace ovunque,purtroppo,essa tutt’oggi viene a mancare.”

Viva soddisfazione hanno manifestato sia la Dirigente sia la prof.ssa Pulitano’. Il successo di uno studente per la Scuola è il successo di tutta la comunità