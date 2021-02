Svolto a Bagnara il convegno in videoconferenza dal titolo “Bullismo: l’ignoranza di credersi forti”. La soddisfazione dell'Ass Ruggiero

foto convegno bullismoGrande soddisfazione esprime l’assessore Ruggiero per la riuscita del convegno in videoconferenza dal titolo “Bullismo: l’ignoranza di credersi forti”.

Un evento fortemente voluto dall’ Assessora in occasione della giornata contro il bullismo, vista la portata allarmante del fenomeno sociale e che come la stessa asserisce “La pandemia avrà pur ridotto le occasioni di bullismo nelle scuole e nelle comunità ma ha altresì aumentato il fenomeno del cyberbullismo ed una pericolosa dipendenza dal web di cui la cronaca attuale ci ha fatto conoscere le possibili gravi conseguenze”.

“Più che un convegno fine a se stesso – ha asserito la Ruggiero nel suo intervento – è voluto essere un servizio che si è voluto dare alla comunità, perché la pandemia ha limitato il nostro vivere ma non ha certo frenato il diffondersi di queste piaghe sociali”. Quanto la Ruggiero crede a queste forme di servizio lo ha dimostrato anche dal calibro dei relatori che la stessa ha invitato a dare il loro contributo professionale dando risposte sul fenomeno sotto ogni aspetto: sociale, di prevenzione e giudiziale.

Dopo i saluti iniziali e l’introduzione ai lavori da parte dell’Assessora, che ha anche moderato l’incontro, è intervenuta Claudia Roldi, Presidente della Commissione Pari Opportunità, che ha ribadito la sinergia di collaborazione con l’Assessorato per questa iniziativa ed ha auspicato che l’iniziativa sia uno spunto di crescita per dare risposte al fenomeno. E’ poi intervenuta la Vice Presidente della Commissione, Domenica Careri, che ha spiegato perché è stato scelto quale simbolo del Convegno un nodo blu e il significato dello stesso, ovvero quello che famiglia, scuola e istituzioni devono essere unite per una efficace proposta educativa.

Molto interessanti ed esaustivi sono stati gli interventi dei relatori: la Sociologa, Dott.ssa Maria Rita Mallamaci ha raccontato di una sua personale esperienza di un laboratorio di lavoro con quindicenni dove ha potuto constatare come questi ragazzi si connettono e disconnettono dalla realtà con molta facilità e in tutto questo si è chiesta dov’è il ruolo e la presenza degli adulti di riferimento mentre nella mente di questi giovani accade ciò; il Dott. Gianluca Lumare, Presidente dell’Associazione “Educando Peter Pan” di Crotone ha rimarcato che bisogna dare consapevolezza che ogni nostro comportamento ha delle conseguenze, gli atti di bullismo sono reati, le vittime di bullismo sono vittime di un reato e i bulli sono autori di un reato vero e proprio punibili con atti penali; la Psicanalista, Prof.ssa Eva Gerace nella sua disamina ha focalizzato due situazioni: in una, prendendo spunto da recenti fatti di cronaca, ha posto l’attenzione su come i ragazzi emulano le sfide che i social propongono come atti di eroismo, e nell’altra ha spiegato che come il bambino da piccolo specchiandosi non si riconosce ma ha bisogno della figura del genitore che gli spiega chi è, al contrario da adulto potrebbe perdere la propria identità a causa della distrazione degli adulti; la Dott.ssa Anna Curcurutu, Vice Sovrintendente del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria ha relazionato come ci siano diversi modi in cui il web può nuocere ma che se lo stesso viene utilizzato in modo corretto non va demonizzato. Con parole semplici, e facendo numerosi esempi concreti, ha spiegato che è più facile di quanto si pensi che i giovani possano cadere nelle numerose trappole del web, invitando a stare attenti e a non rispondere a qualsiasi messaggio che arrivi da persone che non conosciamo, di parlare con i genitori e segnalare alla Polizia Postale qualsiasi messaggio con tono o contenuto particolare; il Giudice del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria, Dott. Paolo Ramondino, ha spiegato che non è previsto il reato di bullismo, ma l’azione configura conseguenze penali relative a reati quali ad esempio lesioni personali, diffamazione, trattamento illecito di dati personali, diffusione di immagini e video con contenuti privati. Ha tenuto inoltre a dire che occorre lavorare per diffondere una cultura per spingere le persone a non essere spettatori, ma ad intervenire in difesa della persona fragile, perchè il bullo spesso si fa forte del silenzio degli spettatori oltre che delle vittime; il Sociologo Dott. Antonio Marziale, Fondatore e Presidente dell’Osservatorio dei Minori ed ex Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Calabria col suo solito carisma e veemenza ha posto l’accento sul ruolo degli adulti che dovrebbero essere da esempio per i giovani perché questi ultimi tendono ad emulare i loro comportamenti. “L’adulto è preposto a curare il minore, ma oggi sembra un optional, quando invece è un obbligo, difatti l’Ordimento Giuridico lo ha meglio specificato sostituendo al termine “patria potestà” il termine “responsabilità genitoriale””. Il Dott. Marziale ha concluso il suo intervento con una riflessione “Ritornare a una sana comunicazione umana è la cosa certamente più bella che si possa preventivare per il futuro”.

Ai saluti finali l’Assessora Ruggiero ha concluso dicendo che l’incontro è stato una goccia nel mare sociale e se anche un solo soggetto educante, una famiglia, un insegnante, un membro della comunità ha recepito gli input di riflessione che il convegno ha dato, lo stesso ha raggiunto il suo obiettivo.