Anche a Bagnara Calabra da lunedì 18 gennaio tamponi molecolari in modalità drive in

sr Anche a Bagnara si potranno effettuare i tamponi molecolari. Lo annuncia L'Assessora alle Politiche Sociali e Sanitarie Silvana Ruggiero, comunicando che lunedì 18 p.v. dalle ore 9,00 alle ore 10,30 si potranno fare, su richiesta medica ed in modalità drive in, i tamponi molecolari, presso la tenda della Protezione Civile situata in Piazza Matteotti.

"Una interlocuzione proficua - afferma la Ruggiero - con i Responsabili dell'Asp, in particolare con il Dott. Giordano a cui vanno i miei personali ringraziamenti ed anche di tutta l'Amministrazione, per l'attenzione che ha riservato alle nostre richieste di istituire anche a Bagnara tale servizio.

Come più volte manifestato dal Dott. Giordano nelle interlocuzioni avute, il problema non è mai stato la mancanza di attenzione ma la carenza di personale per effettuare i tamponi per il numero sempre più esoso delle richieste. Questo ennesimo risultato ottenuto - chiosa la Ruggiero - va ad aggiungersi all'iniziativa di fare screening, in questi giorni alla popolazione scolastica, tutte azioni che rimarcano l'attenzione dell'Amministrazione verso il contrasto alla diffusione del Covid-19 per la salvaguardia della salute dei nostri cittadini".

"Visto il numero sempre in crescendo nelle ultime settimane dei tamponi da effettuare su tutto il territorio di riferimento, e considerato che il personale messo in campo per effettuare detti tamponi è impegnato e distribuito su tutto il territorio, a Bagnara per il momento si inizierà con un giorno a settimana, fiduciosi che nell'immediato si potranno aggiungere altri giorni."

Silvana Ruggiero

Assessora Politiche Sociali e Sanitarie