SCILLA Covid-19, iniziate le vaccinazioni alla Casa della Salute

Vaccinati Scilla

E' partita nei giorni scorsi alla Casa della Salute le vaccinazioni anti Covid-19. Si tratta della prima dose, la seconda verrà effettuata tra circa 21 giorni. Il primo ad essere vaccinato è stato l'infermiere del presidio scillese Mimmo Diano, impegnato in prima linea per l'esecuzione dei tamponi per il Covid-19 con il sistema drive-in.