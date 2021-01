BAGNARA CALABRA Il 6 Gennaio la Croce Rossa Italiana e l'Associazione "U. Lopresto" insieme per la Befana solidale

calza Nonostante il Covid e la situazione di emergenza che sta vivendo la cittadina della Costa Viola con i contagi che nella giornata di ieri hanno raggiunto gli 88 positivi, la Croce Rossa Italiana "Unità Territoriale di Bagnara Calabra" e l'Associazione "U. Lopresto" pensano ancora una volta ai bambini, figli di genitori in grande difficoltà economica, che nella giornata del 6 gennaio riceveranno la visita della Befana.

La Croce Rossa Italiana che ormai dall'inizio della pandemia è in prima linea a tutela e difesa della salute dei cittadini, ed altresì impegnata in attività sociali a sostegno delle fasce più deboli, in questa iniziativa ha trovato sostegno dall'Associazione "U. Lopresto" che nella cittadina della Costa Viola, già da tempo, si occupa di cultura, sociale, ed altre attività rivolte ad adulti e bambini.

La Befana solidale giungerà presso le abitazioni dei bambini nel pieno rispetto delle misure anticovid accompagnata dai volontari della Croce Rossa Italiana "Unità Territoriale di Bagnara Calabra".