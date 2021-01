Legge bilancio, approvato emendamento Fondi Autismo. La soddisfazione dell'Adda

creaLa Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, dopo 3 anni di insistenza, ha approvato l'emendamento dell'On Gemmato, segretario Commissione Sanità alla Camera dei deputati e presidente nazionale Dipartimento Sanità di FdI.

Incrementato di 50 milioni di €, la ripartizione delle risorse del Fondo, sarà la seguente: 15% allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative; 25% all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; 60% all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'Istituto superiore di sanità.

Come Associazione Adda, ci auguriamo in tempi brevi che venga regolamentato e le Regioni, maggiormente la Calabria, riescano a Garantire integralmente i LEA per questi soggetti e che questi cospicui fondi non foraggiano i soliti avvoltoi che sono esperti di socialbusiness.