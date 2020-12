BAGNARA CALABRA Emergenza covid, l'impegno della Croce Rossa Italiana Unità Territoriale di Bagnara Calabra

Carmela Luppino - Resp Croce Rossa Bagnara CalabraSono stati mesi intensi ed impegnativi per l’Unità Territoriale della Croce Rossa Italiana di Bagnara Calabra, 160 i test sierologici effettuati (tutti negativi), 350 i tamponi antigenici rapidi (18 i positivi), tutti effettuati grazie alla generosa abnegazione della Dott.ssa Francesca Lirosi nella qualità di medico volontario della Croce Rossa Italiana, e di tutti volontari impegnati in questa ed altre attività. Un lavoro immane coordinato dalla responsabile cittadina e vice presidente del Comitato Croce Rossa di Gioia Tauro Carmela Luppino.

E poi ancora la raccolta di generi alimentari davanti ai supermercati cittadini, la distribuzione di pacchi alle famiglie in difficoltà, a cui si sono aggiunti 80 pasti caldi offerti da un ristorante cittadino. Anche i disabili hanno visto suonare alla porta gli angeli della Croce Rossa, che per conto della Commissione Pari Opportunità di Bagnara Calabra, hanno avuto in dono un pacco alimentare e un panettone. Nei mesi duri del covid il servizio di pronto farmaco, e la spesa per i cittadini in quarantena, e per chi non era raggiungibile non è mancata una telefonata o un messaggio di conforto e sostegno. Le attività della Croce Rossa non si fermano, con il carrello solidale e la distribuzione di generi di prima necessità a fine anno. Per l’Epifania inoltre è prevista una iniziativa solidale in collaborazione con l’Associazione “Uccio Lopresto”.

L’Unità Territoriale della Croce Rossa, che opera a Bagnara Calabra ormai dal lontano 2008, e che da oltre un anno è stata accorpata al Comitato di Gioia Tauro, la cui presidente è Maria Giovanna Ursida, conta ormai quasi 120 volontari che giornalmente svolgono attività sociali, solidali e sanitarie. Non è mancata in questi anni la collaborazione con il Comune di Bagnara Calabra e in particolare con il Sindaco Gregorio Frosina che segue con attenzione le attività dei volontari di Croce Rossa.

red