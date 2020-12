BAGNARA CALABRA Riaperti i termini per l'erogazione di voucher per prima infanzia e famiglie numerose

voucher bagnara

Il Comune di Bagnara Calabra informa che sono stati riaperti i termini del bando per l'erogazione di voucher finalizzati all'acquisto di beni primari e servizi per la prima infanzia (fino a 3 anni) e per l'erogazione di ticket alle famiglie numerose (con 3 o più figli minori) per l'acquisto di beni primari per l'infanzia (0-10 anni).