REGGIO CALABRIA Staffetta speciale per i motociclisti della Polizia di Stato

pol natale Il Presidente del Moto Club Polizia di Stato Sezione di Reggio Calabria per un pomeriggio ha vestito i panni di Babbo Natale e, accompagnato da una rappresentanza degli iscritti, ha consegnato, ai bimbi della Casa di accoglienza di Suor Antonietta Castellini dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni, i regali che avevano chiesto con le loro letterine.

Un piccolo gesto quello dei nostri motociclisti, per regalare agli ospiti della struttura un momento di serenità e di gioia. I doni sono stati acquistati con i fondi raccolti attraverso la “motolotteria”, un’idea che ha riscosso ampio successo e che ha consentito di regalare un sorriso ai bambini. La carovana di Babbo Natale in moto, con il saluto del Questore di Reggio Calabria Bruno Megale, è partita dalla Questura, preceduta da una staffetta di due Nibbio della Polizia di Stato che hanno scortato “Babbo Natale” sino al cortile della struttura di accoglienza.

I bambini, già in trepida attesa, hanno coperto di applausi il rombo delle motociclette, increduli di fronte alla vista di Babbo Natale e del suo sacco pieno di regali e dolci. Terminata la consegna, Babbo Natale è risalito in sella alla sua motocicletta e, scortato dai motociclisti delle Volanti della Polizia di Stato è ripartito lasciando dietro di sé tanta felicità. E, soprattutto a Natale, non c’è regalo più bello di poter far felice un bambino.