BAGNARA CALABRA Spendibili i buoni spesa regionali: l'avviso del Comune

Il Comune di Bagnara Calabra avvisa gli utenti ammessi al beneficio dei buoni spesa, il cui elenco è stato approvato con determinazione dirigenziale N. 125/2020, che i voucher (Buoni spesa regionali) per l'acquisto di beni di prima necessità sono spendibili dal 23/12/2020 e fino al 31/01/2021 presso gli esercizi commerciali elencati in calce.

Per gli utenti che hanno chiesto supporto e assistenza ai Servizi Sociali, poiché non in possesso di un indirizzo di posta elettronica, ovvero tale indirizzo non è stato inserito nella domanda, si provvederà a fissare un apposito appuntamento per il ritiro.