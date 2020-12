Martedì 22 dicembre dalle ore 11 flash mob davanti all'Ospedale di Palmi

Ospedale Palmi I rappresentanti dell’Associazione “Progetto Citta’ della Piana” (Armando Foci, Luigi Ottavio Cordova e Aldo Polisena) si sono incontrati nell’Ufficio del Sindaco di Palmi Avv. Giuseppe Ranuccio per un esame della situazione sanitaria della Citta’ ed in particolare sulle condizioni dell’esistente Ospedale cittadino. Il Sindaco ha voluto informare i rappresentanti dell’Associazione degli sviluppi inerenti all’avvio dei lavori del nuovo Ospedale di Palmi che,ancora, stentano a partire.

Il primo cittadino della Citta’ e i rappresentanti del’associazione pianigiana, dopo aver consultato alcune Associazioni cittadine ed in particolare la “Pro Salus” e il suo Presidente Dottoressa Stefania Marino, hanno deciso di dare vita ad una manifestazione, nel rispetto delle norme anticovid, per MARTEDI 22 DICEMBRE ALLE ORE 11.00 nella piazzetta antistante l’’ospedale cittadino per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni Regionali sulle condizioni sanitarie e sul mancato diritto alla salute dei cittadini di Palmi.