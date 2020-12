Anche a Bagnara suonano le sirene in segno di vicinanza e sostegno ai pescatori di Mazara del Vallo

Pescatori di Mazara - Sirene anche a BagnaraAnche la marineria bagnarese ha voluto solidarizzare stamattina con le famiglie dei pescatori di Mazara del Vallo. Sono ormai più di tre mesi che i diciotto marittimi sono bloccati in Libia dopo essere stati fermati dalle milizie del generale Haftar. L’ultimo contatto lo scorso 11 novembre, a 72 giorni dal sequestro. Per 55 giorni le famiglie dei 18 pescatori hanno protestato a Montecitorio, ed oggi le sirene dei pescherecci della cittadina della Costa Viola si sono fatte sentire come segno di vicinanza e sostegno ai marinai sequestrati e allo loro famiglie.

Inoltre i pescatori di Bagnara chiamano in causa il ministro Di Maio a cui chiedono un intervento immediato a difesa dei marinai di Mazara e a tutela di tutti i pescatori italiani.