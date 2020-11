COVID-19 | Calabria: tamponi rapidi e gratuiti a Polistena per restare al fianco dei più vulnerabili

Emergency PolistenaA Polistena, dal 27 novembre, siamo attivi con un servizio di tamponi antigenici rapidi e gratuiti per la popolazione più vulnerabile del territorio. In un presidio drive-in, allestito per l’occasione, sono presenti un nostro medico e un nostro infermiere. Il progetto è svolto in collaborazione con il Comune: prosegue così il nostro lavoro sul territorio cittadino, iniziato nel 2013 con l’apertura di un Ambulatorio.

“Anche in questo progetto vogliamo replicare il modello di cura che ogni giorno pratichiamo nel nostro Ambulatorio”, – spiega Mauro, Coordinatore dell’Ambulatorio. “È un tassello in più, che ci rende orgogliosi dell’impegno che dedichiamo ogni giorno alle persone vulnerabili in questi luoghi della Calabria. Essere a fianco di chi è più vulnerabile, di chi non ha la possibilità di accedere alle cure – o di effettuare un tampone come in questo caso – ora è necessario più che mai.” Emergency Reggio Calabria