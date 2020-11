Nuovo appuntamento a Bagnara Calabra per l'autoemoteca dell'AVIS. Per chi si prenota test sierologico Sars-CoV2

AVIS A PORELLI - BAGNARA CALABRABAGNARA CALABRA - Domenica 29 novembre 2020 Avis Bagnara Calabra eseguira' gratuitamente ai donatori prenotati il test sierologico Sars-CoV2

Nuovo appuntamento per l'autoemoteca dell'Avis questa domenica 29 novembre a Porelli nel piazzale antistante la Chiesa di S. Maria degli Angeli a partire dalle ore 7.30 e fino alle 11.30 I donatori prenotati effettueranno gratuitamente prima della seduta il test sierologico per la Sars CoV2. La sicurezza dei donatori rimane al primo posto e la Sezione di Bagnara Calabra diretta dal dott. Paolo Pensabene oltre alle consuete misure previste (utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani e distanziamento) ha voluto, proprio in questo momento di particolare criticita', garantire a tutti una partecipazione nella massima sicurezza. Con l'occasione sara’ rilasciata, a tutti i donatori che ne faranno richiesta, la certificazione per la esecuzione gratuita della vaccinazione antinfluenzale.

Ufficio di Presidenza di Avis Comunale di Bagnara Calabra

