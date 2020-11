REGGIO CALABRIA Sospesi al GOM ricoveri differibili e prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale

GOM REGGIOLa Direzione Generale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria comunica che, in base all’Ordinanza n° 88 del Presidente della Giunta della Regione Calabria del 24 novembre, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e proseguire il decongestionamento della struttura Ospedaliera, le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di ricovero in elezione, dunque differibili (D), restano sospese.

Come da ordinanza n° 82 del 29 ottobre u.s., “sono fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d’urgenza, nonché quelle di dialisi, di PET/TC, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche, le prestazioni relative alla gravidanza a rischio e/o a termine ed i follow up non differibili. Sono fatti salvi, altresì, gli screening oncologici all’interno dei programmi organizzati, le prestazioni di ostetricia e ginecologia riportate in allegato 1 all’Ordinanza 29/2020, gli esami, le visite ed ogni altra prestazione connessa alla procreazione, alla nascita ed alla diagnosi prenatale ed al parto, le visite cardiologiche, le sedute di vaccinazione, le donazioni di sangue. È consentito lo svolgimento regolare dei piani terapeutici, le somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni non procrastinabili, in quanto potrebbero procurare un potenziale danno al paziente. Restano consentite le prestazioni ambulatoriali svolte in strutture pubbliche esterne ai presidi ospedalieri. Sono - altresì - sospese le attività in regime di intramoenia”.