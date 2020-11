emerg L'impegno di Emergency in Calabria partirà da Crotone. Qui la Protezione Civile ci ha proposto di contribuire alla progettazione e di gestire un ospedale tendato, costruito dalla Protezione civile stessa per alleviare la pressione sull’ospedale cittadino.

È il primo tassello del nostro contributo: lavoreremo anche ad altri progetti per la gestione dei pazienti positivi al Covid-19, sempre in collaborazione con la Protezione Civile e le autorità sanitarie locali, con cui stiamo lavorando per definire le modalità per rendere il più efficace il nostro intervento.

Intanto, proseguono anche le attività del nostro ambulatorio a Polistena, dove dal 2013 ci occupiamo delle fasce più fragili della popolazione. Lì, nei prossimi giorni, il nostro staff inizierà a fare tamponi per la popolazione, un progetto nato in collaborazione con il Comune.

Emergency