REGGIO CALABRIA Oncoematologia pediatrica, i genitori: "No al depotenziamento"

ONCOELATOLOGIA PEDIATRICA I genitori dei piccoli pazienti di oncoematologia pediatrica di Reggio Calabria hanno richiesto la collaborazione ed il sostegno dei Garanti per l'infanzia e l'adolescenza della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, del Tribunale per i diritti del malato, e dell'AIL di Reggio.

Nella richiesta viene evidenziata <<l'attuale particolare condizione di abbandono e disagio logistico in cui versa l'unità oncoematologica pediatrica, smembrata e depotenziata nell'operatività, molteplici le difficoltà incontrate quotidianamente dal personale medico, infermieristico, dai pazienti e dai genitori>>. È stato effettuato in agosto un primo incontro con il commissario dott. ssa Fantozzi, <<la quale - riferiscono alcuni genitori - si è dimostrata disponibile ad annettere l'unità al Dipartimento Materno Infantile ed alla Pediatria>>. Considerato tuttavia il progressivo depotenziamento dell'unità anche in termini di operatori sanitari, in data 20 ottobre i genitori hanno incontrato in videoconferenza i garanti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria illustrando le molteplici difficoltà incontrate dagli operatori e dai pazienti nel corso della degenza e del DH pediatrico.

I genitori chiedono trasparenza e risposte certe sul futuro dell'unità di oncoematologia pediatrica di Reggio Calabria, assicurando che non si fermeranno finchè non saranno superate le criticità attuali.

