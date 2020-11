PALMI Attivata l'unità di crisi comunale

attivata lunità di crisi cmunaleA partire da questa mattina, presso la sala del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sito in via Galluppi, è attiva l'unità di crisi comunale.

Questo avrà il compito di:

- Fronteggiare, sotto il profilo della Protezione Civile, l'emergenza epidemiologica da Covid- 19 sul territorio comunale;

- Creare un database comunale nel quale inserire i soggetti positivi, quelli in quarantena, i contatti e i recapiti, le date di esecuzione degli esami diagnostici/test, in maniera da avere un quadro costantemente aggiornato e comunicare poi con l'USCA territoriale;

- Creare un punto di riferimento sul territorio per i malati costretti in isolamento, per i soggetti in quarantena che saranno seguiti durante il periodo di permanenza domiciliare, monitorati sotto il profilo delle condizioni di salute fisica ed ai quali sarà fornito, ove necessario, adeguato supporto psicologico;

- Fungere da riferimento per la stessa Unità di Crisi della Prefettura di Reggio Calabria, per il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP con particolare riferimento all'USCA territoriale di Taurianova con la quale ci si interfaccerà attraverso la mail dedicata e contatti diretti;

- Supportare la Stazione dei Carabinieri in tutte le attività affidatele dalla Prefettura che possono essere delegate e/o assegnate;

- Nonché di fare quanto altro necessario per fronteggiare l'emergenza sanitaria.