BAGNARA CALABRA Lo psicologo in farmacia anche a novembre

Vitetta - De Marco - Novella In occasione di "Ottobre: Mese del Benessere Psicologico" è stato attivato un punto di ascolto e orientamento psicologico presso la Farmacia Cambareri, sita sul Corso V. Emanuele II a Bagnara Calabra che adesso, grazie alla disponibilità della Dott.ssa Concetta De Marco e della Dott.ssa Antonella Novella, si protrarrà anche per i mesi di novembre e dicembre.

Il Progetto "Lo Psicologo in Farmacia" è un servizio che si svolge all' interno dei locali della farmacia e si rivolge a tutti i i cittadini che possono usufruire di una consulenza psicologica, con la possibilità di effettuare un primo colloquio gratuito. Le psicologhe accoglieranno la motivazione e la domanda portata dalle persone che vi hanno fatto richiesta e procederà nell'attività secondo le pratiche dell'ascolto attivo. Tale servizio può essere definito come un' opportunità di prevenzione psicologica da parte delle persone che esprimono disagio psicologico, nel rispetto della privacy ed in uno spazio riservato, secondo le normative del Codice Deontologico Professionale.