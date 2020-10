BAGNARA CALABRA Cittadella dell'Immacolata: entrata in noviziato per quattro giovani

Cittadella dellImmacolata -Oggi, memoria della B. V. Maria del Rosario, è gioia grande per i Piccoli Fratelli e Sorelle dell'Immacolata: Manuela, Annamaria, Simone e Giuseppe sono entrati in noviziato! <<Si tratta - come ha ricordato p. Santo Donato Custode generale - di un nuovo inizio, fatto di tentazioni e prove, ma anche di grandi grazie>>.

E continua <<in un mondo liquido dove ogni valore etico e religioso sembra eclissarsi, è un segno di luminosa speranza vedere quattro giovani che decidono di seguire Gesù più da vicino, abbracciando il carisma dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata>>. Il Custode generale ha consegnato loro il crocifisso, raffigurante anche Maria, come segno di più intima appartenenza alla comunità. <<Ringraziamo il Signore e la Mamma Immacolata - ha concluso - per questo dono prezioso, e impegniamoci ad accompagnare con la preghiera i novizi perché arrivino felicemente alla meta del loro cammino!>>

Red