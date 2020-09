Test sierologici al personale della scuola, a Bagnara vengono effettuati gratuitamente dai medici di medicina generale

tes sierologici BAGNARA CALABRA - La campagna del ministero della Salute per la somministrazione dei test sierologici ai docenti e a tutto il personale della scuola è ufficilamente partita il 24 agosto. A Bagnara Calabra quasi tutti i medici di medicina generale stanno effettuando volontariamente ed in maniera gratuita presso il proprio ambulatorio i test ai propri assistiti facenti parte del personale scolastico come da indicazioni ministeriali.

Non a tutti però è piaciuta l'idea del governo di affidare lo screening del personale scolastico ai medici di base, tant'è vero che in molti comuni i dottori non hanno dato la loro disponibilità. <<Molti assistiti hanno effettuato il test - fanno sapere i medici di medicina generale della cittadina della Costa Viola - ed al momento tutti con risultati negativi. Ciò è molto importante perchè sta a testimoniare, sebbene su un piccolo campione di popolazione, che il coronavirus a Bagnara non ha circolato>>.

Red