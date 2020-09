Continua la battaglia di Asnali, settore commercio su aree pubbliche, per la difesa e la tutela dei mercati settimanali

Rosario AntipasquaContinua la battaglia di Asnali (Associazione nazionale autonoma liberi imprenditori) settore commercio su aree pubbliche per la difesa e la tutela dei mercati settimanali.

In rappresentanza dei propri associati del mercato di largo Botteghelle, il direttore regionale Rosario Antipasqua, ha inviato una lettera al sindaco città Metropolitana di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà e al dirigente delle Attività Economiche e Produttive della Città metropolitana Dott.ssa Loredana Pace, per chiedere «un incontro urgente, per discutere in merito al problema del mancato svolgimento del mercato settimanale di giorno 11 e 18 settembre, visto che l’amministrazione comunale ha inteso promuovere nell’area dove si svolge il mercato settimanale del venerdì la fiera in occasione delle prossime Feste Patronali. Come associazione di categoria – si legge nella missiva - riteniamo che dovevamo essere informati per valutare insieme all’Amministrazione eventuali soluzioni positive in merito, non facendo di fatto perdere un giorno lavorativo alla categoria in un momento economico delicato in cui vive il comparto».