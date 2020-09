SCILLA L’impegno dell’Avis comunale Scilla per l’associazione “Specialmente Preziosi Scilla”

Avis - ScillaE’ stato un anno di buone raccolte di sangue per l’Avis comunale Scilla, attiva da anni sul territorio comunale.<< Un record semestrale per la nostra associazione- spiega il presidente Giuseppe Facciolà- che detenevamo dal 2012, anno in cui siamo dovuti uscire dall’ospedale “Scillesi d’America” dove la raccolta era settimanalmente e non mensilmente come avviene adesso>>.

Da alcuni anni la sede dell’associazione si trova sulla via Panoramica adiacente piazza San Rocco e ospita ogni mese l’autoemoteca per la raccolta del sangue. Sono stati due i progetti che i soci Avis del comune tirrenico hanno realizzato durante il corso del 2020. Il primo riguarda la creazione di un forum di Avis Giovani Scilla con trenta ragazzi di età inferiore ai trent’anni. Nei mesi scorsi dodici di loro hanno donato per la prima volta.

<<Il progetto più importante- continua il presidente Facciolà - è la costituzione dell’associazione “Specialmente Preziosi Scilla” dove l’Avis si è impegnata a contattare le famiglie delle persone disabili per l’adesione e si è messa a disposizione per qualsiasi tipo di supporto>>. La prossima donazione è prevista per martedì 1 settembre. La raccolta sangue del 16 agosto ha registrato una buona presenza di donatori, ogni anno viene organizzata in concomitanza con la festa patronale di San Rocco.

Tina Ferrera