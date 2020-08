Doniamo prima di andare in vacanza, la ricetta “rosso sangue” e “giallo plasma” dello chef Max Mariola

Max MariolaUn piatto estivo e colorato per ricordare quanto sia importante donare e farlo prima di andare in vacanza. Così AVIS Nazionale, in collaborazione con lo chef Max Mariola, docente e conduttore televisivo di Gambero Rosso Channel, ha voluto realizzare un video tutorial in cui lo stesso chef racconta le fasi di preparazione della sua ricetta in puro stile “rosso sangue” e “giallo”.

L’iniziativa è nata proprio per mantenere alta l’attenzione sulla donazione in un periodo dell’anno tradizionalmente critico in termini di scorte. Così è nata l’idea di un primo: paccheri con pomodorini gialli e rossi (ovviamente) e cozze. «Insieme all’Avis abbiamo voluto realizzare tutto questo per spiegare che donare il sangue e il plasma è importante – racconta lo chef durante il video – L’associazione mi ha chiesto questa ricetta per stimolare il dono, soprattutto in un periodo in cui le persone vanno in vacanza e ci pensano di meno. Ecco perché il piatto è giallo e rosso, per celebrare i colori del plasma e del sangue. Mi raccomando, compiere questo gesto non costa nulla e non fa male: andiamo a donare».

Avis Comunale di Bagnara Calabra sabato 29 agosto 2020 dalle ore 7,30 alle ore 11,30 sarà ad aspettarti a Pellegrina in piazza M.SS. Annunziata con l'autoemoteca per il tuo gesto di solidarieta'.

Ingredienti per due persone: pacchetti (250 g), cozze (500 g), pomodorini gialli e rossi (200 g), vino bianco, olio extravergine d’oliva, piazza bianca romana, peperoncino, prezzemolo, aglio.

