Ripresa post covid alunni disabili, Crea: "ancora troppe incognite"

slunni disabileA circa 40 giorni dalla ripresa scolastica post covid(?) piu' che mai e' necessario programmare le azioni da mettere in atto, specie per gli alunni disabili. Le incognite sono tante e purtroppo le Istituzioni scolastiche e Enti navigano a vista. Non basta promettere fondi per banchi a giostra e interventi strutturali che,nonostante i super poteri a Commissari e Sindaci non risolvono le problematiche ataviche.

In tempi pre covid,per anni ci siamo lottati a far si che ogni figura professionale assegnata alle fasce deboli fosse professionalmente preparata e la assistenza sia personale, che educativa fin dal primo giorno di scuola fosse una realta'.

Abbiamo lottato contro i mulini a vento,abbiamo messo in campo tutte le nostre forze e le nostre conoscenze,abbiamo avuto al nostro fianco con passione e amore anche il Garante Regionale Dott Marziale....ma ci siamo scontrati con la ottusità e l'incompetenza degli Enti preposti e con sommo rammarico non c'e' stata la REAZIONE delle famiglie sfiancati da problematiche eterne.

Noi crediamo che il DIRITTO alla Istruzione e Maggiormente quello alla socializzazione non si mercanteggia,non e' soggetto a nessun vincolo economico e tantomeno e' un favore che si riceve.

Come Associazione Adda ad ,DENUNCIAMO senza paura la latitanza della Regione Calabria che ancora non ha provveduto a deliberare il Piano per il Diritto allo Studio 2020/2021,denunciamo l'IMMOBILISMO degli Enti Comunali che sono in altomare nella Garanzia della figura dell'AEC e invitiamo ancora una volta le FAMIGLIE a richiedere con FORZA e CORAGGIO cio' che la legislazione Italiana prevede per gli alunni Disabili,affinche' il progetto di vita sia totale a 360 gradi e non mera enunciazione.

Dichiariamo inoltre,come sempre,la nostra immutata disponibilità di assistenza alle eterne problematiche sopra descritte e invitiamo chi di competenza ad ottemperare senza se e senza ma a degli obblighi di legge.

Vito Crea -Presidente Adda