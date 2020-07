LionsBAGNARA CALABRA - Il Lion club “Torre Ruggiero” di Bagnara presieduto dall’ing. Giovanni Maceri non poteva restare indifferente all’accorato appello lanciato dal dott. Tommaso Ramondino, Presidente Onorario della storica squadra di calcio di Bagnara, finalizzato ad ottenere aiuti che consentano l’iscrizione della squadra al campionato di calcio di promozione per la stagione calcistica 2020/2021.

E’ nei momenti di difficoltà che bisogna dare sostegno alla città e alle sue espressioni più belle, impedire per quanto possibile, che pezzi della storia della nostra città vengano progressivamente cancellati. Il calcio a Bagnara ha sempre avuto un ruolo sociale importante e il campo sportivo ha rappresentato per la nostra città un centro di aggregazione giovanile e non solo, e la sua mancanza lascerebbe spazi vuoti che potrebbero essere occupati da realtà non positive.

Il Lion di Bagnara scende in campo a sostegno della Bagnarese e del Commissario Straordinario Tommaso Ramondino, al quale consegnerà nei prossimi giorni un contributo a sostegno delle necessarie spese, con l’augurio che la sua competenza, esperienza e generosità possano presto trovare concretezza nell’iscrizione della squadra al prossimo campionato.