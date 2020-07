Parte la gara di solidarietà per Maria Antonietta Rositani

MARIl comitato di sostegno sorto per dare vicinanza e aiuto a Maria Antonietta Rositani nel difficile percorso che ancora dovrà compiere dopo la gravissima ferita inferta alla sua persona lancia un appello a tutta la comunità reggina e calabrese di dare concreta solidarietà.Per questo lancia una campagna di raccolta fondi che curerà gratuitamente Banca Etica. Questo il testo dell’appello dal titolo.

SIAMO CON TE UN AIUTO SUBITO PER MARIA ANTONIETTA ROSITANI

Il marito l’ ha bruciata viva , ma è sopravvissuta, da 480 giorni si trova in ospedale, ha subito decine di interventi, per le gravi ustioni subite che hanno colpito gambe, braccia ,viso. Attualmente Maria Antonietta è ricoverata al Riuniti di Reggio Calabria ancora in condizioni critiche. Quando sarà dimessa dovrà affrontare una lunga riabilitazione nella speranza che possa recuperare la migliore qualità della vita possibile, ma dovrà affrontare ancora anni di cure e di interventi di chirurgia plastica recandosi in istituti specializzati del centro nord che richiederanno ingenti spese

Maria Antonietta ci chiede ora di dare un futuro a Lei e ai suoi figli. Questa raccolta fondi si pone l'obbiettivo di riuscire a coprire i costi per poter garantire a Maria Antonietta le migliori cure riabilitative.

Dimostriamole il nostro affetto versando una somma al c.c.b. intestato a maria antonietta rositani bancatica iban IT46L0501803400000016955759 causale un aiuto subito