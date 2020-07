BAGNARA CALABRA Ormeggio feluche al Porto, la Fai Cisl chiede incontro urgente al Sindaco e al Comandante della Guardia Costiera

Feluche La Fai Cisl, Federazione Territoriale di Reggio Calabria, chiede un incontro urgente al Sindaco Gregorio Frosina, e al Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo-Guardia Costiera di Bagnara Calabra.

La proposta è quella di <<promuovere un tavolo tecnico per discutere delle problematiche esistenti fra le cooperative di pesca della marineria locale e le autorità istituzionali competenti del territorio, in merito agli spazi di stazionamento e ormeggio delle Feluche>>. Il sindacato Fai Cisl <<ritiene urgente, utile ed indispensabile tale incontro perchè coinvolge l'intera comunità locale la cui economia in forte sofferenza, è notoriamente legata al settore ittico e alla conosciutissima pesca e/o caccia al pesce-spada>>.

Red