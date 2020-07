BAGNARA CALABRA Si ferma, per quest'anno, il campo estivo Unitalsi

Unitalsi - BagnaraIn questi giorni a Bagnara sarebbe dovuto iniziare il trentunesimo campo estivo dell’Unitalsi. Purtroppo, non sussistendo le condizioni per garantire il pieno rispetto delle norme anticovid e quindi la massima sicurezza di Tutti i partecipanti, il campo sarà rinviato al prossimo anno. E’ stato molto triste assumere questa decisione, ma si tratta solo di una parentesi, il prossimo anno torneremo ad “invadere” la spiaggia di Bagnara. Questa pausa però può essere l’occasione per dire qualche grazie.

Il Campo estivo, infatti, è un piccolo miracolo che si realizza da trent’anni grazie alla collaborazione di tante persone, alla sinergia tra Istituzioni, al sostegno della Diocesi, all’impegno di volontari e gente comune, alla fiducia dei nostri amici disabili e delle loro famiglie. A Tutti va il nostro ringraziamento. Un grazie particolare va alla città di Bagnara in tutte le sue componenti (amministrazione comunale, istituzioni scolastiche, comunità parrocchiali, semplici cittadini) che è sempre stata al fianco della nostra associazione nella consapevolezza che un’esperienza di servizio verso le persone in difficoltà è un’occasione di crescita e di riflessione.

Grazie a chi il campo l’ha pensato, organizzato e migliorato anno dopo anno: il pensiero va alle tante persone che non sono più con noi ma che ci accompagnano nel nostro servizio. Grazie a tutti i volontari. E’ l’opera di ciascuno, anche quella apparentemente più piccola, che rende possibile la realizzazione del campo. Grazie a Tutti gli amici disabili, che sono la forza dell’UNITALSI e la ragione che ci spinge oltre le difficoltà; e grazie alle famiglie, che ci affidano gli affetti più fragili, che si fidano di noi, non tanto per quello che facciamo, ma per come lo facciamo. Oggi è dura accettare di doverci fermare, ma domani ripartiremo, magari con più consapevolezza, con più voglia, con più entusiasmo. Intanto, per questi trent’anni, GRAZIE A TUTTI.