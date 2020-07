BAGNARA CALABRA E' online l'avviso pubblico per l'anno 2020 dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori

assegno nucleo familiareE' online l'avviso pubblico per l'anno 2020 dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori. L'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche e integrazioni prevede la concessione di un assegno a favore dei nuclei familiari con tre o più figli tutti con età inferiore a 18 anni. Per l'anno 2020 l'ISEE è pari ad € 8.788,99 per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.

Il beneficio è rivolto: Ai cittadini italiani, comunitari, extracomunitari che siano soggiornanti di lungo periodo , nonchè dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente , o extracomunitari se in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria residenti nel comune di Bagnara Calabra; Nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori di anni 18 che siano figli propri o ricevuti in affidamento preadottivo; il genitore e i tre figli minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica; Risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'ISEE, valevole per l'assegno. L'avviso pubblico è consultabile sul sito web dell'Ente al seguente link: http://www.comunebagnara.it/…/299-assegno-per-il-nucleo-fam…