Martedì 7 luglio inizio del novenario in preparazione alla Festa della B. V. Maria del Monte Carmelo

Man Festa Pubblichiamo di seguito il programma dei Solenni festeggiamenti in onore della B. V. Maria del Monte Carmelo. Come ogni anno il primo appuntamento è per martedì 7 luglio seppur con una variante: la prima celebrazione è infatti spostata alle ore 19:30. Durante la Santa Messa avrà luogo la benedizione della "pazienza" e degli scapolari, appartenenti alla sacra immagine che di recente sono stati restaurati.

Per l'occasione ed esclusivamente per la celebrazione eucaristica la Sacra Effige sarà esposta in chiesa a partire dalle ore 18:30.