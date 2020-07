Il plasma da convalescente per la cura dei pazienti colpiti dal Covid-19

avis - bagnaraLa Commissione Europea ha dato parere positivo in riferimento al progetto SUPPORT-E realizzato dalla EBA (la European Blood Alliance) e da 12 strutture di 9 Paesi diversi, tra cui, per l’Italia, il Centro nazionale sangue, il policlinico San Matteo di Pavia e l’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova.

Come si legge nella circolare emessa dal Cns, il progetto ha come obiettivi principali quelli di «fornire un contributo alla valutazione dell’impiego clinico del plasma da convalescente come possibile terapia di pazienti affetti da Covid-19, al fine di raggiungere un possibile consenso europeo sull’appropriatezza di tale trattamento, supportato da una cospicua mole di dati, derivanti dall’esperienza di diversi paesi dell’Unione. In particolare, verrà fornito supporto a trial clinici, selezionati sulla base di specifici criteri di inclusione ed esclusione».

Fondamentale sarà fornire raccomandazioni sull’uso del plasma basate sull’evidenza scientifica che possa renderlo applicabile in tutta Europa non solo negli attuali focolai, ma anche in quelli che, eventualmente, si potrebbero presentare in futuro. La partecipazione dell’Italia è stata preziosa già nella stesura del progetto, in particolare il Cns, che si occuperà di attuare un piano di comunicazione per promuovere le raccomandazioni a livello europeo, costruire reti con le autorità nazionali, trovare contatti con iniziative parallele dell’UE e interagire con cittadini e associazioni europee di donatori e pazienti.

Inoltre, si legge nel testo, il Cns avrà una visione puntuale sullo stato, a livello internazionale, di: «raccolta, caratterizzazione e uso del plasma da convalescente per il trattamento del Covid-19; definizione dei criteri comuni per l’arruolamento di donatoriconvalescenti da cui raccogliere il plasma; monitoraggio delle informazioni e dei dati relativi all’impiego del plasma stesso».

I risultati e lo stato di avanzamento delle attività progettuali saranno oggetto di divulgazione a livello istituzionale e di tutti i possibili portatori di interesse, compresi i cittadini europei, le associazioni dei pazienti e quelle dei donatori di sangue.

Ufficio di Presidenza Avis Comunale Bagnara Calabra