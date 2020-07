SCILLA Continua l'impegno civico di "Cambiamo Scilla". Bonificati alcuni siti del paese

camb scillaIl gruppo “Cambiamo Scilla” continua a bonificare alcuni siti del paese. I giovani volontari nei giorni scorsi hanno completato la pulizia della villetta comunale << E’ stato un lavoro impegnativo- spiega Michael Palamara-abbiamo estirpato le erbacce che avevano coperto parte delle aiuole; abbiamo svuotato i cestini e li abbiamo rivestiti con i sacchetti per la raccolta dei rifiuti.

All’interno di alcuni vasi abbiamo piantato anche delle begonie che ci sono state donate . Con la nostra azione vogliamo sensibilizzare i cittadini a mantenere pulite le aree verdi del nostro paese e inoltre stimolare i giovani a partecipare alle nostre iniziative. Non serve lamentarsi, bisogna iniziare ad agire>>. Il gruppo ha ripulito anche le “cento scale”, una caratteristica scalinata che dalla parte alta del paese porta sulla strada statale 18, in prossimità della fontana di “Sotto il Serro”. In questo caso i volontari hanno fatto richiesta all’architetto Bruno Doldo, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di sgomberare la discarica abusiva.

I numerosi sacchetti di spazzatura abbandonati sono stati tempestivamente ritirati dalla ditta incaricata della raccolta dei rifiuti urbani. Alcuni esercenti stanno collaborando con il gruppo donando piantine per abbellire le aree verdi del paese e anche sacchetti per la raccolta dell’indifferenziata. Singolare la donazione di una imprenditrice di Scilla che ha regalato al gruppo 50 cartelloni<< Contiamo di scrivere degli slogan – aggiunge Michael-e affiggere i cartelli sul territorio comunale per continuare a mantenere pulito il paese. Aiuteremo nelle prossime settimane i volontari del Club Unesco di Scilla a ripulire anche il Belvedere Morselli. Contiamo nell’adesione di altri giovani volenterosi come noi>>.

Tina Ferrera