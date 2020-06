BAGNARA CALABRA Banco Alimentare, Associazione "U. Lopresto" e Croce Rossa Italiana, Unità Territoriale di Bagnara, insieme per aiutare chi è in difficoltà

CRI Alim Al via la collaborazione tra Banco Alimentare, Associazione "U. Lopresto" e Croce Rossa Italiana, Unità Territoriale di Bagnara Calabra. Lo scopo è quello di aiutare le persone in difficoltà della cittadina della Costa Viola. E proprio ieri, grazie ad un imprenditore veneto, Federico Pegorin, è arrivato il primo carico con prodotti igienizzanti che sono stati subito trasportati presso i locali della Croce Rossa Italiana.

A volere fortemente che l'Associazione "U. Lopresto" si occupasse del Banco Alimentare, Corrado Lopresto, Architetto e Imprenditore Milanese, nato a Bagnara Calabra e legatissimo al paese natio. La distribuzione del gel igienizzante per le mani ha avuto inizio dai siti istituzionali e dalle parrocchie cittadine. Nei prossimi giorni invece inizierà la distribuzione del gel e della spesa solidale alle famiglie in stato di difficoltà. Referente per l'Associazione "U. Lopresto" nella cittadina della Costa Viola è la signora Giuseppina Luppino, mentre della distrubuzione dei generi di prima necessità se ne occuperà la Croce Rossa Italiana, Unità Territoriale di Bagnara Calabra.

Red