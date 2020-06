Lions e Kiwanis per la prima volta insieme con un evento formativo: "I bambini e il covid-19 la sfida di domani a partire da oggi"

Locandina convegno KIWANIS LIONS giugno 2020 Con i Service da sempre attenti ai bambini e al loro specifico ambiente di crescita “I bambini e il Covid 19 la sfida di domani a partire da oggi”: con questo titolo il Kiwanis International e il Lions International hanno organizzato un webinar live streaming per sabato 27 giugno dalle ore 9.30 alle 13.

Tre sessioni di lavoro su “La scuola – L’emotività – L’arte” con illustri relatori, preceduti dai saluti del luogotenente della divisione 13 Calabria Mediterranea del Kiwanis International Distretto Italia San Marino Rosario Previtera e dal presidente della circoscrizione XI del Lions International Ettore Tigani. Il senso dell’incontro nell’introduzione, affidata a due soci Kiwanis e Lions che con i bambini lavorano e per quel mondo si spendono, indicandone il razionale condiviso e costruito proprio sul profondo intento di "essere dalla parte dei bambini": Vincenzo Romeo, psichiatra, psicoanalista, direttore della Scuola di Specializzazione in psicoterapia, psicoanalitica e gruppoanalitica, presidente del Lions club RC “Città del Mediterraneo”; Silvia Rinaldi, medico specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, didatta Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva, segretario del Kiwanis club Varese.

L'attenzione rivolta ai bambini, spettatori e protagonisti di questo tempo "sospeso", declinata in tre grandi ambiti di loro pertinenza: LA SCUOLA, attualmente al centro delle progettualità prossime per i rientri a settembre ma anche "luogo di sperimentazione " con la DAD appena conclusa e forse da riprendere. A parlare di scuola “del futuro” Adriana Labate dirigente dell’istituto comprensivo di Sant’Eufemia; di didattica a distanza Maria Rosa Rossi, dirigente dell’istituto comprensivo Varese 5; del rapporto “Bambini e genitori: a casa e da remoto” il ricercatore psicoterapeuta Alberto Pellai, specialista della ‘famiglia’ e delle sue relazioni complesse e articolate. Il secondo grande ambito di cui si tratterà riguarda l'EMOTIVITA' dei bambini e la parola sarà a quattro clinici psicoterapeuti che attraverso la loro professionalità ed esperienza anche "nei tempi del covid" ci faranno riflettere su emozioni e stati d'animo rilevanti (Dr.ssa Emanuela Iacchia) e sul "compreso " di questo tempo ( Dr.ssa Ketty De Gregorio), sull'ambiente domestico come luogo di tutela del minore (Dr. Matteo Fabris) e anche sull'esperienza di "terapia via zoom" proprio con i piccoli (Dr.ssa Claudia Lonati).

Infine, ma non per importanza, l'ARTE come strumento nelle mani dei bambini per esprimere quanto da loro vissuto, scelto per essere condiviso: la creatività dei più piccoli nelle immagini (grazie al progetto “Incoronamenti” della psicologa e foto-terapeuta Laura Belloni Sonzogni) e nella narrazione (con “Raccontami una storia” di Fata Zucchina con l’esperienza di Renata Cantamessa). Le conclusioni sono affidate ai due governatori Nicola Clausi del Distretto 108 YA Lions International e Maura Magni del Distretto Italia San Marino Kiwanis International, per la prima volta insieme con un evento formativo che riunisce i Service, da sempre attenti ai bambini e al loro specifico ambiente di crescita. L'evento ha il patrocinio della SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva) sezione Lombardia e della Scuola SPPG (Scuola di Specializzazione in psicoterapia, psicoanalitica e gruppoanalitica).