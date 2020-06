BAGNARA CALABRA "Riaprire gli ambulatori all'ex Ospedale", il Presidente della Pro Loco Bruno Ienco scrive a Jole Santelli

Bruno IencoNon è la prima volta che il Presidente della Pro Loco Bruno Ienco si occupa di sanità territoriale. Stavolta a catalizzare l'attenzione del Presidente del sodalizio turistico della cittadina della Costa Viola è il trasferimento della farmacia, fino ad adesso ubicata presso l'ex ospedale scillesi d'america, a Melito Porto Salvo. Inoltre, nella lettera inviata alla Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, chiede l’apertura delle attività ambulatoriali accreditate pubbliche e i laboratori sanitari (ASL) del comprensorio. Di seguito il testo completo della missiva.

L’ex ospedale “Scillesi d’America”, viene ulteriormente saccheggiato, trasferendo la farmacia ubicata all’interno dell’ex ospedale, presso il nosocomio di Melito Porto Salvo, con grave nocumento ai pazienti in possesso di piano terapeutico, e che hanno la necessità di ritirare i medicinali per le loro terapie. Si evidenzia che il territorio per la quale detta farmacia è interessata comprende tutti i paesi dell’entroterra tirrenica che interessa i Comuni da San Procopio fino alla città di Reggio Calabria. Si vuole ricordare che l’ospedale “Scillesi d’America”, ha garantito ad un bacino d’utenza di circa 50.000 unità, con una buona assistenza, fino a qualche anno addietro allorquando coloro che sono stati ai vertici della sanità calabrese, hanno deciso di dismetterlo, trasformandolo da quello che era un glorioso ospedale a "Casa della Salute".

A tutt’oggi, nonostante viene garantito il diritto alla salute per tramite un efficiente "Punto di primo intervento". non si e reso possibile ottimizzare l'avvio della struttura sanitaria. E’ stato sollecitato a questo sodalizio di intervenire con la S.V. affinché prenda in esame l’apertura delle attività ambulatoriale accreditate pubbliche e/o laboratori sanitari (ASL) del comprensorio. Non comprendendo che proprio la S.V. con ultima direttiva n. 51 del giugno 2020 abbia voluto aprire tutte le attività ludiche senza alcun intervento verso questo annoso problema. Va ricordato che il servizio pubblico sanitario, diversamente da quello privato, da mesi rimane chiuso al pubblico e viene posto in essere esclusivamente per i casi urgenti certificati dai medici di famiglia. Capirà, la S.V. che questo stato di cose sta creando malumore alla popolazione, non comprendendo la motivazione che ha indotto la S.V. a liberalizzare ogni attività ludica trascurando quella sanitaria.

La Pro Loco che punta alla promozione del territorio attraverso iniziative socio- culturali-ambientali, si domanda, quale promozione si può fare se non si può garantire ai propri “concittadini” un minimo di pronta assistenza, e come può adottare azione di richiamo per tutti i forestieri (che benevolmente la S.V. ha inteso richiamare in più occasioni con le sue interviste televisive ) che intendono soggiornare e/o visitare i nostri territori? Quale garanzia possiamo dare se poi coloro che dovrebbero “garantire” le strutture efficienti e capace di UNA ASSISTENZA SANITARIA GIUSTA” come quella della sanità, non lo fanno?