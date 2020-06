BAGNARA CALABRA L'AVIS celebra la giornata mondiale del donatore di sangue

Avis - Giornata mondiale del donatore di sangue“Una data da dedicare al personale amministrativo e sanitario delle sedi AVIS che, da febbraio ad oggi, ha lavorato incessantemente”. Così il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, ha voluto ringraziare gli oltre un milione e 300mila donatori riuniti sotto il simbolo della nostra associazione in vista del 14 giugno.

Nel video messaggio, il presidente ha sottolineato lo straordinario comportamento e la risposta «fornita da tutti in un periodo difficile come quello del lockdown. Ognuno di noi si è impegnato per garantire il fabbisogno di sangue e farmaci plasma derivati a migliaia di pazienti, così come il nostro ruolo di volontari e associati ci richiede. La Giornata mondiale del donatore nasce proprio con questo obiettivo, quello di far capire al mondo che la richiesta di sangue non cessa mai e non riguarda solo i periodi di emergenza».

Briola ha poi ricordato come ci stiamo avvicinando all’estate «un periodo dell’anno in cui spesso si rischiano carenze di sangue in tutto il Paese. Per questo lanceremo la nostra campagna di comunicazione per sensibilizzare quante più persone a donare anche nel corso di questa stagione».

