SCILLA Disservizio alla farmacia della Casa della Salute

ospedale-scillaSi registra un nuovo disservizio alla Casa della Salute. La farmacia della struttura sanitaria che evade le richieste dei pazienti aventi diritto, apre solo due volte a settimana dalle ore 9, alle 13 creando notevoli disagi agli utenti che sono costretti a fare lunghe file per ritirare i farmaci.

<< Chiediamo- spiegano gli interessati- che il servizio venga incrementato. Non basta aprire la farmacia il martedì ed il giovedì. Ci sono stati dei casi in cui alcuni pazienti non hanno ritirato i medicinali perché la farmacia ne era sprovvista.Lo sportello è unico e si crea una lunga fila e l’attesa è snervante>>. Tra i tanti tagli effettuati all’interno dell’ex “Scillesi d’America” si vocifera anche il trasferimento della farmacia in un’altra struttura. Questo porterebbe ulteriori svantaggi per i pazienti e uno smembramento della Casa della Salute, che in effetti non è mai decollata dopo la conversione, come annunciato dai politici locali e regionali del passato. Dopo la riduzione delle prestazioni nel laboratorio di analisi si aggiunge un ulteriore problemaper l’ex nosocomio scillese e ritirare i medicinali per gli aventi diritto diventa sempre più complicato. Non si conosce a distanza di anni come lo “Scillesi d’America” posso tornare ad offrire agli utenti tutti i servizi previsti.

Tina Ferrera