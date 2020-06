Giornata mondiale del donatore, ecco il programma degli eventi organizzati da AVIS Nazionale

Giornata AvisLa Giornata mondiale del donatore si avvicina e AVIS Nazionale ha organizzato una serie di iniziative a distanza per celebrare nel miglior modo possibile la data del 14 giugno. Nonostante il rinvio al 2021 degli eventi previsti, deciso dall’Oms a seguito degli effetti del Covid-19, fino a domenica sono diversi gli appuntamenti che abbiamo organizzato e che puntano a coinvolgere quante più persone possibili. Mercoledì 10 giugno e' stata pubblicata su sito e social di AVIS Nazionale la video ricetta del dolce realizzato dallo chef Stefano Barbato per affiancare l’associazione in uno degli eventi a distanza che abbiamo organizzato per celebrare il 14 giugno.

Oggi giovedì 11 giugno dalle 11:00 si potrà effettuare la registrazione alla piattaforma MYmovies.it (le indicazioni verranno pubblicate sul sito di AVIS) per “prenotare” uno dei 1000 posti a disposizione nella sala virtuale dove assistere, domenica 14 giugno alle ore 20:00, al film “La famiglia Belier”. La prenotazione è valida fino a esaurimento posti. Un’iniziativa che AVIS Nazionale ha promosso insieme a MYmovies e alla casa di distribuzione cinematografica BiM.

Venerdì 12 giugno alle 18:00 è in programma “Il ruolo del volontariato per il rilancio globale”, il primo di una serie di webinar promossi da AVIS Nazionale, organizzato nell’ambito delle iniziative per la Giornata mondiale del donatore. Per seguirlo sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook di AVIS Nazionale o al nostro canale YouTube

Sabato 13 giugno alle 12:00 il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, invierà un video messaggio di ringraziamento ai donatori in vista del 14 giugno che sarà pubblicato sul nostro sito e sui nostri social. Un modo per celebrare questo appuntamento così sentito e ribadire il ruolo strategico dei volontari, anche in un periodo di emergenza come quello generato dal Covid. Nel pomeriggio pubblicheremo lo spot della coreografia realizzata per la campagna “Fil Rouge” con le atlete di ginnastica ritmica.

Domenica 14 giugno alle ore 10:00 sul sito di AVIS Nazionale verrà pubblicato un video con le testimonianze che i donatori di ogni Paese del mondo hanno voluto inviare per spiegare cosa significhi per loro questa data e quanto importante sia stata la scelta di donare il sangue. Voci e volti che si alterneranno in un continuo “Fil Rouge”. Nel pomeriggio, attraverso i nostri canali social, verrà rilanciato il documentario “Senza confini”, presentato lo scorso marzo, che aveva visto la partecipazione delle atlete di ginnastica ritmica.

