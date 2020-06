SCILLA Trasferimento farmacia ubicata all'interno dell'ex ospedale: nota stampa del Presidente della Pro Loco di Bagnara Bruno Ienco

osp scillaSiamo venuti a conoscenza che è in itinere la volontà di trasferire la farmacia ubicata all’interno dell’ex ospedale di Scilla. Il servizio da anni è utilizzato da tanti pazienti in possesso di piano terapeutico per il ritiro di farmaci. Apprendiamo anche che l’apertura della farmacia, in atto, si riduce a due giorni a settimana e questo crea notevoli disagi e lunghe file all’unico sportello. La notizia ventilata, sta creando malumore tra tutti coloro i quali hanno la necessità di utilizzare medicinali che solo in detta farmacia possono essere richiesti.

Si ricorda alle autorità preposte, che la farmacia abbraccia centinaia di utenze, proveniente da ogni parte dell’entroterra tirrenico oltre che da quello reggino, per cui una eventuale collocazione in altra sede crea disagi incalcolabili ai pazienti. Quest’ Associazione, alla quale si sono rivolti numerosi utenti richiama l’attenzione delle autorità prepose, affinché accerti quanto sopra vociferato, ed in maniera chiara ed inequivocabile, chiarisca la non veridicità della notizia. Si vuole ricordare che l’ex “Scillesi d’America” ha avuto, negli ultimi anni, una dismissione di servizi importanti a causa della conversione da ospedale a Casa della Salute (mai decollata) e che ha lasciato l’amaro in bocca al vasto bacino di utenza privando molti pazienti dell’ assistenza sanitaria necessaria. Inoltre l’ ospedale Metropolitano reggino, anche a seguito della pandemia non riesce a gestire le richieste dei numerosi pazienti.

Questo sodalizio non ha mai creduto nella riconversione decisa a suo tempo, ma di converso ha da sempre sostenuto la “giustezza” del mantenimento dell’Ospedale Scillesi d’America. Pertanto pur non condividendo il “vigente status” si chiede ai vertici interessati affinché per il futuro non vengano prese decisioni che possano creare ulteriore nocumento agli utenti del territorio.

Da Bruno Ienco, Presidente Pro Loco di Bagnara Calabra, riceviamo e pubblichiamo