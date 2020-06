REGGIO CALABRIA Riapre al pubblico il servizio di Pronto Sostegno Psicologico attivo presso il Poliambulatorio “Lamberti Castronuovo”

PSIC-In seguito all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, si era resa necessaria la sospensione dei colloqui psicologici e delle psicoterapie svolte in presenza. Una decisione necessaria quanto sofferta che aveva portato l’equipe a spostare tutta l’attività clinica online, proponendo alla cittadinanza colloqui svolti attraverso videochiamata utilizzando le piattaforme Skype, Zoom e WhatsApp.

Il Pronto Sostegno Psicologico nasce come spazio di ascolto per diverse aree di difficoltà che la persona potrebbe trovarsi a vivere in un momento della propria vita. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento della qualità della vita dell’individuo, sviluppando i propri punti di forza, le capacità di autodeterminazione e tenendo sempre in considerazione le risorse e aspettative individuali così come le richieste da parte dell’ambiente. In questo senso, il Pronto Sostegno Psicologico realizza interventi diretti e mirati ad ottimizzare ogni tipo di relazione affettiva, adeguando la percezione del carico delle responsabilità e sviluppando le reti di aiuto nelle situazioni di disagio.

La realtà che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo èmolto diversa da quanto eravamo stati abituati ad affrontare finora: la riduzione degli spazi, la presenza di un tempo sospeso potrebbero aver fatto emergere emozioni negative –in primis, paura, tristezza, ansia –e creato in noi sofferenza. Il Pronto Sostegno Psicologico si propone di dare voce a queste emozioni, ai pensieri ad esse legati, facendo luce su quanto provato e individuando assieme alla competenza del terapeuta la via d’uscita che sia più adatta alla persona.

Da domani mattina sarà possibile ritornare ai colloqui face-to-face, in osservanza delle misure anti-contagio: terapeuti e pazientiindosseranno le mascherine, sarà mantenuta la distanza di sicurezza, gli ambienti verranno regolarmente areati e sanificati.

Il servizio sarà attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30 e il sabato dalle ore 9.30 alle 13.00. Si accede liberamente presentandosi al Front Office del Poliambulatorio oppure tramite appuntamento, che può essere richiesto attraverso la pagina Facebook ufficiale del servizio “Pronto Sostegno Psicologico – Reggio Calabria” e la pagina Instagram “@pspsicologico_rc”.

Colloquio psicologico, al costo di 35 € a colloquio per un massimo di 8 ingressi;

Psicoterapia, al costo di 50€.

Ricordiamo che il Pronto Sostegno Psicologico si avvale di due servizi: