La CISL, l'ANOLF e l' INAS di Reggio Calabria Città Metropolitana avviano il progetto "Persona, prossimità, periferie"

Progetto prossimita periferie Attivare uno sportello telefonico di prossimità sociale e di ascolto. E’ questo l’intento della Cisl di Reggio Calabria che, insieme ad Anolf e Inas, lancia il progetto ‘PERSONA PROSSIMITA’ PERIFERIE’.

Una risposta di orientamento alla persona riguardo le situazioni derivanti dalla fase post Covid-19. Si tratta dell’attivazione di un Numero Verde ‘800 973 110’ dedicato esclusivamente a questo servizio che sarà disponibile dall' 8 giugno dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 a fronteggiare la questione dell’emersione rapporti di lavoro e ad affrontare il post Covid-19 orientando, chiunque si vorrà rivolgere al numero verde, attraverso l’attività di Counselling nel campo sociale.



L’emergenza Covid-19, ha frammentato il contesto delle nostre comunità facendo sollevare situazioni di emarginazione sociale ed economica. La Cisl ha voluto dotarsi di uno strumento che in qualche misura potesse affiancare la persona accogliendone le istanze in tutto il territorio metro dal centro alle periferie attuando accompagnamenti di prossimità che attraverso chiarimenti saranno finalizzati, attraverso una prima scrematura, ad aiutare la persona ad affrontare questo fenomeno.



In questa ottica, allo scopo di sostenere i cittadini ad orientarsi è stato pensato un progetto, che sarà organizzato in funzione della prossimità degli ambiti (federazioni, associazioni e patronato) presso i quali già opera ,con tutte le proprie strutture, il soggetto attuatore dell’iniziativa: dunque operatori professionisti volontari, con competenze di counselling, offriranno ascolto e orientamento a tutti i cittadini - italiani e stranieri - attraverso il Numero Verde 800 973110, saranno, quindi, attivate procedure mirate a cogliere decodificare le nuove richieste di aiuto, nel contesto dell’intera area metropolitana, con particolare riferimento alla modalità di accesso per la procedura di emersione e regolarizzazione, segnalazioni per disagio sociale ed orientamento ai servizi del territorio.



L’UST CISL di Reggio Calabria con Anolf e Inas si stanno impegnando a tentare di contribuire a ridurre più possibile gli effetti di disgregazione sociale ed economica che non solo la pandemia ha favorito, ma anche il post-emergenza. I cittadini sappiano che possono contare su CISL!