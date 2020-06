Dal prossimo 8 giugno distribuzione voucher infanzia. Assessore Ruggiero: “Un lavoro di squadra tra i Comuni e l’Ufficio di Piano dell’Ambito 14 di Villa San Giovanni”

Silvana Ruggiero BAGNARA CALABRA - Si comunica che, relativamente ai progetti locali per lo sviluppo e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio educativi per l’infanzia per l’erogazione alle famiglie di beni primari per l’infanzia a valere sui fondi di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 311/2013 e n. 506/2013, da lunedì 8 giugno p.v. le famiglie beneficiarie utilmente inserite in graduatoria potranno ritirare i voucher presso l’ufficio dei Servizi Sociali previo appuntamento che l’Assistente Sociale provvederà a fissare telefonando singolarmente alle famiglie beneficiarie.

I voucher sono finalizzati all’acquisto dei beni primari e servizi per la prima infanzia: fino a tre anni e alle famiglie numerose con tre figli o più figli minori fino a 10 anni. L’importo totale dei voucher è di 500 euro, erogato attraverso n. 10 voucher dell’importo di 50 euro cadauno. Al ritiro dei voucher verrà consegnato altresì sia l’elenco degli esercizi che hanno aderito per poter spendere i voucher nonché l’elenco dei beni di prima necessità acquistabili.

Con l’occasione è doveroso rimarcare il proficuo lavoro di condivisione dei 13 Comuni facenti parte dell’Ambito n. 14 di Villa San Giovanni con cui nei vari incontri ci si è sempre confrontati per erogare dei servizi efficienti ed efficaci ed un grazie va anche ai componenti dell’Ufficio di Piano per la concreta realizzazione in azioni il sopperimento dei bisogni sociali.

L’Assessore alle Politiche Sociali Silvana Ruggiero