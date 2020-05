Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2020: differiti i termini per la presentazione delle domande

Contributi affitti AVVISO DEL COMUNE DI BAGNARA CALABRA

Con provvedimento del 2 aprile 2020, il "Lavori Pubblici-Politiche edilizia abitativa" della Regione Calabria, nel recepire quanto sancito dell'art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ha provveduto, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, a sospendere i termini dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 fino al 15 aprile 2020. Per quanto sopra, il nuovo termine perentorio, per la trasmissione delle istanze, viene fissato dalla data del 22/07/2020. Dovendo, in ogni caso, assicurare una ragionevole durata e la celere conclusione del procedimento di che trattasi (c. 1, art. 103, D.L. n. 18/20) il nuovo termine è da considerarsi oltre che perentorio anche improrogabile.

In basso il testo completo dell'avviso pubblico.