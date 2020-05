Anche a Porelli ripartono le celebrazioni liturgiche, Padre Giuseppe Calogero: "Venite a Messa"

Padre Giuseppe Calogero - Porelli

BAGNARA CALABRA - Anche la Chiesa riparte e si ritorna a celebrare la Messa nelle aule liturgiche alla presenza dei fedeli.Le regole imposte dal Dcpm a cui attenersi sono inderogabili, vanno integralmente rispettate e valgono sia per i fedeli che per i sacerdoti. I parroci infatti stanno adottando tutte le precauzioni necessarie e disposte dalle autorità civili e religiose per poter celebrare in sicurezza il sacro rito liturgico.