BAGNARA CALABRA Emanato bando per la concessione di interventi socio-assistenziali agli utenti disabili gravi inferiori a 65 anni

Municipio BagnaraSi comunica che da oggi si può presentare istanza per la concessione di interventi socio-assistenziali agli utenti disabili gravi inferiori agli anni 65 residenti nel territorio dei 13 Comuni dell'Ambito Territoriale 14, di cui fa parte anche Bagnara Calabra.

Il bando prevede i seguenti interventi:

a) Servizio di assistenza domiciliare e para-infermieristica con l'obiettivo di favorire la permanenza nel proprio domicilio delle persone non autosufficienti al fine di prevenirne l'istituzionalizzazione;

b) Servizio di trasporto domiciliare per promuovere l'autonomia e l'integrazione sociale di soggetti portatori di disabilità.

Possono presentare istanza gli utenti disabili gravi di età inferiore ai 65 anni che:

- necessitano di assistenza per impossibiltà a compiere gli atti quotidiani della vita;

- non siano ricoverati in istituti in quanto l'obiettivo dell'intervento è favorire il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio contesto famigliare e sostenere le loro famiglie nel carico assistenziale.

Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità dei posti verrà stilata apposita graduatoria di accesso al servizio in base ai criteri riportati nell'avviso.

L'istanza dovrà pervenire secondo le seguenti modalità:

- Via PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

- a mano presso il front office del Comune di Bagnara Calabra (piano terra servizio uscierato) entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso su Albo Pretorio

Per informazioni, aiuto compilazione della domanda, ritiro e consegna della stessa ci si può rivolgere al numero 0966372848 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Il presente avviso e il modello di domanda possono essere consultati e scaricati dal sito del Comune di Bagnara Calabra sezione Servizi Sociali

Clicca sul link di seguito per accedere alla documentazione del bando:

http://www.comunebagnara.it/index.php/settori-e-servizi/welfare-servizi-sociali-ed-assistenziali/28-avvisi-e-bandi-settore-servizi-sociali-ed-assistenziali?fbclid=IwAR0xF0MlcU0ZbhErEJ_jXO1JNcpIoCB0t12b7R76Z_y2A1cfDhxZMYgB3Qc

L'Assessore alle Politiche Sociali Silvana Ruggiero