VILLA SAN GIOVANNI Donate 200 mascherine dall'ASD Xenium e Fondo di solidarietà Luigi Corio alle società sportive villesi

Mascherine alle società sportive villesi Francesca Versaci e Valeria Versaci, rispettivamente presiden te dell'ASD Xenium e del Fondo di solidarietà Luigi Corio, ieri pomeriggio si sono recate al Comune di Villa San Giovanni dove, alla presenza del Sindaco f. f. Maria Grazia Richichi e degli assessori Caminiti e Morgante, sono state promotrici di un bel gesto di solidarietà, donando 200 mascherine alle società sportive villesi.

La donazione riguarda la Villese Volley, Villese Accademy, Basket Villa e PGS Universal per il tramite dell'assessore delegato alla Protezione Civile, Caminiti. La prima attività del loro mandato non poteva che porsi in una direzione di continuità rispetto a quanto realizzato sempre da Luigi Corio, nel segno dell'amore e del rispetto verso il prossimo.