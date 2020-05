Giornata mondiale della Croce Rossa, consegnata la bandiera dell'associazione al Comune Bagnara Calabra

Frosina - Ursida - Consegna della bandieraL’8 maggio è la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il sindaco Gregorio Frosina ha ricevuto una delegazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gioia Tauro, di cui fa parte anche Bagnara. La Presidente Maria Giovanna Ursida, notevolmente impegnata in questi mesi di emergenza sanitaria, ha consegnato al primo cittadino la bandiera della Cri che sarà esposta al Comune.

Di seguito il servizio realizzato da CostaviolaNews che puoi rivedere insieme a tutti gli altri video relativi agli ultimi eventi avvenuti nella nostro territorio sul canale YouTube di CostaviolaNews.

Alla cerimonia presenti numerosi volontari e Carmela Luppino, vicepresidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Gioia Tauro e coordinatrice dell’Unità Territoriale di Bagnara Calabra. Vicinanza e apprezzamento per il lavoro svolto dalla Croce Rossa è stato espresso dal sindaco Gregorio Frosina che si è detto onorato di ricevere la bandiera dalle mani dei volontari così generosamente impegnati in attività sociali in favore della popolazione.