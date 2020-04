BAGNARA CALABRA Croce Rossa, il sostegno ai cittadini prosegue senza sosta

Croce Rossa Italiana - Bagnara CalabraProsegue incessantemente il lavoro della Croce Rossa Italiana, attiva sul territorio dallo scorso 16 marzo a seguito del tavolo tecnico per la gestione dell’emergenza tenutosi al Comune il 12 marzo. È “Il tempo della gentilezza” per i volontari; questo il titolo del servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci per anziani, persone fragili ed immuno-depressi. Sono oltre 150 le persone che si sono rivolte all’Unità Territoriale di Bagnara Calabra per ricevere a casa spesa e farmaci; 149, invece, i nuclei familiari assistiti nell’ambito dell’iniziativa “Spesa Solidale”.

Con i carrelli “solidali”, tutt’ora posizionati all’ingresso dei supermarket della cittadina tirrenica, i volontari hanno provveduto alla raccolta di beni di prima necessità donati dai clienti e distribuiti, poi, alle persone in difficoltà su indicazione dei parroci della cittadina e dell’ufficio servizi sociali del Comune, con un occhio di riguardo per quanti sono stati costretti ad abbassare la saracinesca a causa del lock down. Sono una trentina i volontari formati che fanno parte dell’Unità Territoriale bagnarese; 22 invece i volontari temporanei che hanno risposto all’appello del Presidente Nazionale Cri Francesco Rocca, che ha aperto alla società civile la possibilità di dare una mano in questo momento di difficoltà. L’Unità Territoriale bagnarese, guidata dalla responsabile Carmela Luppino, fa parte del Comitato di Gioia Tauro, con a capo la presidente Maria Giovanna Ursida; l’Ut ha come sede stabile i locali ex ffss in comodato d’uso dall’amministrazione comunale. In occasione dell’emergenza, il Centro Operativo CoVid-19 si era formato presso i locali messi a disposizione da Domenico Soldano (commissario Assocommercianti), con il centro di smistamento presso l’hotel dell’imprenditore Franco Minutolo; attualmente, la sede si è invece spostata presso la Biblioteca Comunale. Continua ad essere attivo il numero dedicato all’emergenza per il territorio bagnarese (messo a disposizione dall’imprenditore Vincenzo Calabrò), con i cittadini che possono contattare il 366.3888493 per ricevere assistenza. L’Unità Territoriale bagnarese può fare affidamento anche sul supporto di mezzi ed attrezzature da parte dell’imprenditore locale Santino Dato. Fca Bank ha inoltre messo a disposizione di tutti i Comitati d’Italia delle automobili per i servizi attivati per l’emergenza, sanificati nella cittadina tirrenica dall’operatore Antonio Parisio. Le attività “Il tempo della gentilezza” e “Spesa Solidale” andranno avanti, per l’assistenza delle fasce più deboli, fino alla fine dell’emergenza CoronaVirus.

gm.i.