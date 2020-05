BAGNARA CALABRA Cimiteri aperti anche la domenica. Disposta dal Sindaco l'apertura al pubblico per il 10 e il 17 maggio

aa - Cimitero Bagnara Disposta dal Sindaco Gregorio Frosina l'apertura dei cimiteri cittadini di Bagnara e Solano dalle ore 7,00 alle ore 13,00 di domenica 10 e 17 maggio 2020. La decisione è stata presa tenendo in considerazione che domenica 10 maggio ricorre la festa della mamma, e quindi il Sindaco ha ritenuto doveroso e rispettoso permettere ai cittadini di fare visita ai propri defunti in una giornata particolare.

Rimangono le prescrizioni già emanate in precedenza con l'accesso limitato a un solo componente per nucleo familiare tranne in quei casi, già disciplinati dalla legge, in cui sia necessario accompagnare persone anziane o disabili.

E' consentita inoltre la vendita di fiori, piante e simili nei luoghi limitrofi ai Cimiteri dalle ore 7,00 alle ore 13,00 nelle domeniche del 10 e del 17 maggio 2020, così come è consentita nelle medesime giornate l'apertura dei relativi negozi al dettaglio insistenti su tutto il territorio comunale.

Car. Trip.